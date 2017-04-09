بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم

سمر العشري

تم عقد إجتماع طاريء لمجلس الدفاع الوطني برئاسة ” السيسي” وبحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء هم ” وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير المالية” كما حضر رئيس أركان القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من رؤساء الأفرع وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وكان ” السيسي” قد دعا لعقد إجتماع طاريء بعد تفجير كنيسة طنطا وكنيسة الإسكندرية اليوم، أثناء احتفال الأقباط بأعيادهم، واسفر الحادث الإرهابي الغاشم عن وقوع عدد كبير من الوفيات سواء من الشرطة أو المواطنين وإصابات العديد من المواطنين ورجال الشرطة.

قرار هام من الرئيس

حيث قرر رئيس الجمهورية والقائد العلى للقوات المسلحة قبل عقد الاجتماع بالدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة التابعة للقوات المسلحة المصرية، وذلك من أجل معاونة رجال الشرطة في تامين المنشآت الحيوية بالدولة المصرية.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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