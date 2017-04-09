أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم

Google+ Print
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم

تم عقد إجتماع طاريء لمجلس الدفاع الوطني برئاسة ” ” وبحضور  رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء هم ” وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير المالية”  كما حضر رئيس أركان القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من رؤساء الأفرع وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وكان ” السيسي” قد دعا لعقد إجتماع طاريء بعد تفجير كنيسة طنطا وكنيسة الإسكندرية اليوم، أثناء احتفال الأقباط بأعيادهم، واسفر الحادث الإرهابي الغاشم عن وقوع عدد كبير من الوفيات سواء من الشرطة أو المواطنين وإصابات العديد من المواطنين ورجال الشرطة.

 

قرار هام من الرئيس

حيث قرر رئيس الجمهورية والقائد العلى للقوات المسلحة قبل عقد الاجتماع بالدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة التابعة للقوات المسلحة المصرية، وذلك من أجل معاونة رجال الشرطة في تامين المنشآت الحيوية بالدولة المصرية.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي