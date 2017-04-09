"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم

كتب - محمد شعبان:

اشتبه عدد من المارة بشارع الهرم، اليوم الأحد، في جسم غريب بالقرب من ديوان محافظة الجيزة.

وانتقل خبراء المفرقعات بالحماية المدنية بالجيزة، إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، ومنع حركة المارة والسيارات.

وتبين بالفحص، سلبية البلاغ، وأن الجسم عبارة عن حقيبة جهاز "لاب توب" فارغة، عُثر عليها بجوار سور مدرسة.

تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، وأجهزة الكشف عن المفرقعات؛ تحسبا لوجود أجسام غريبة.