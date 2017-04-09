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إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس

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إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس

في أعقاب التفجير الإرهابي صباح اليوم الاحد، نفذه انتحاري، في كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد 30 شخصا وإصابة 71 مواطنا آخرين،
 قرر وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، إقالة مدير أمن الغربية اللواء حسام خليفة، وتعيين بديلا عنه، اللواء طارق حسونة، وبحسب المصادر تم اختيار اللواء حسونة لتولي منصب مدير أمن الغربية لخبرته في ملفات الجماعات الإرهابية، وقدرته على التعامل معهم، وبدوره في السابق في مديرية أمن القاهرة، وقت كان رئيس القطاع جنوب القاهرة، ومشاركته في القبض على كتائب حلوان، والقبض على العديد من الارهابيين والخارجين عن القانون، وتقديمهم للعدالة لينالوا القصاص العادل.
 كما ويشمل قرار وزير الداخلية إقالة عددا من قيادات الأمن الوطني، وتم نقل أيضا اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير مباحث الغربية، إلى مساعد فرقة الشرطة بمديرية أمن الشرقية.

 

المصدر:مصرفايف

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