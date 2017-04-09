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بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

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بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

قام المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، منذ قليل بنشر مقطع مصوراً، يُظهر قوات الجيش المصري وهي تنزل إلى شوارع جميع المحافظات، وذلك من أجل مساعدة الشرطة المصرية في تأمين المنشآت الحيوية للبلاد.

وظهر في الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري سيارات ومدرعات الجيش المصري وعليها أعلام ، ومحملة بالجنود، وهي ذاهبة إلى أماكن تمركزها في شتى أنحاء البلاد، لتأت المنشآت العامة والحيوية بعد سلسلة من التفجيرات التي ضربت البلاد اليوم الأحد.

 

يأتي هذا بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة ، وإصداره أوامر بالدفع بمجموعات من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت في البلاد، وتأتي هذه الإجراءات عقب تفجير كنيستي ماري جرجس بطنطا والكنيسة المرقصية بالإسكندرية، والتي راح ضحيتهما ما يقرب من 150 شخص بين قتيل وجريح.

 

المصدر:مصرفايف

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