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صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

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صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة عن وجود نية لدي الوزارة لإعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن في الكهرباء، وإنها ستشمل زيادة في سعر الكيلو وات، وسعر مقابل خدمة العملاء.

وأوضح المصدر أن الأسعار الجديدة المتوقعة “مقابل خدمة العملاء” فى الخطة الجديدة لرفع الدعم، كالتالي:

 

– من صفر إلى 50 كيلو وات تضاف جنيه على قيمة الفاتورة “مثل العام الماضى”.

– من 51 إلى 100 كيلو وات تضاف 1.50 على قيمة الفاتورة “مثل العام الماضى”.

– من 101 إلى 200 كيلو وات تضاف 3 جنيهات على قيمة الفاتورة “مثل العام الماضى”.

– من 201 إلى 350 كيلو وات تضاف 9.50 جنيه لقيمة الفاتورة.

– من 351 إلى 650 كيلو وات تضاف 11 جنيهًا لقيمة الفاتورة.

– أكثر من 650 كيلو وات تضاف 27 جنيهًا لقيمة الفاتورة.

– المقروءة صفر تضاف لها 8 جنيه.

يذكر إنها المرة الرابعة التي تتم فيها زيادة الكهرباء، في خطة لخفض الدعم المقدم للكهرباء، الأمر الذي أثار حفيظة المستهلكين، خاصة مع تردي الخدمة المقدمة لهم، والانقطاع المتكرر في الكهرباء.

وانتقد المستهلكون وجود رسوم نظافة علي فاتورة الكهرباء، دون وجود من يجمع القمامة من منازلهم أو يحافظ علي نظافة الشوارع.

 

المصدر: فايف

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رئيس قسم الأخبار

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