إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج»

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فاز فريق إيفرتون على نظيره، ليستر سيتي، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينمها، اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، في إطار مباريات الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

في الدقيقة الأولى من اللقاء، تقدم إيفرتون عن طريق اللاعب توم ديفيس، ليعادل ليستر النتيجة عن طريق إسلام سليماني في الدقيقة الـ4، ثم تقدم ليستر في الدقيقة 10 وأحرز الهدف الثاني عن طريق مارك البرايتون، وفي الشوط الثاني أحرز إيفرتون الهدف الثاني في الدقيقة 23 عن طريق روميلو لوكاكو، وعزز إيفرتون النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 41 عن طريق فيل جاجيلكا، ثم صعب لوكاكو المباراة على الثعالب، وأحرز الهدف الثاني له في المباراة، والرابع لإيفرتون في الدقيقة 57.

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وبهذا الفوز نجح إيفرتون في رفع رصيده إلى النقطة 54 ليحتل المركز الـ7، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 36 محتلًا المركز 11 في ترتيب البريميرليج.