النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

كتب -طارق سمير:

كلف المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أعضاء النيابة العامة بمناظرة جثامين القتلى في التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام مساء اليوم، أنه أعطى توجيهاته إلى أعضاء النيابة العامة بسرعة الانتهاء من الاستماع إلى شهادات المصابين جراء الحادثين، والتحفظ على الكاميرات المتواجدة بالكنيستين، وتكليف المعمل وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقعي الانفجارين، ورفع آثار كل منهما وفحصها، وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم، وتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادثين والتوصل لمن قاموا بارتكابهما والمحرضين عليهما لتحديد المسئوليات الجنائية.

وكان النائب العام قد توجه لمعاينة موقع الحادث في طنطا وعقب الانتهاء من إجراء المعاينة في كنيسة مارجرجس، توجه إلى مدينة الاسكندرية لمعاينة موقع الحادث الثاني بالكنيسة المرقسية.