أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فوز 2038 بقرعة الحجفوز 2038 بقرعة الحج

فوز 2038 بقرعة الحج (2)فوز 2038 بقرعة الحج (2)

فوز 2038 بقرعة الحج (3)فوز 2038 بقرعة الحج (3)

فوز 2038 بقرعة الحج (4)فوز 2038 بقرعة الحج (4)

كتب - محمد شعبان:

أعلنت مديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، عن نتيجة قرعة الحج لهذا الموسم.

حضر القرعة -التي أجريت بنادي الزراعيين بالدقي- اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء نبيل عبادة، حكمدار الجيزة، والعميد أسامة قطب، رئيس العلاقات العامة بالمديرية، والمقدم هيثم نجم، رئيس قسم الإعلام والمراسم.

وأسفرت القرعة عن فوز 2038 شخصا، فيما فاز بالتزكية 203 من كبار السن. ولاقى الحفل استحسان الحاضرين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير