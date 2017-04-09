أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج
فوز 2038 بقرعة الحج
فوز 2038 بقرعة الحج (2)
فوز 2038 بقرعة الحج (3)
فوز 2038 بقرعة الحج (4)
كتب - محمد شعبان:
أعلنت مديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، عن نتيجة قرعة الحج لهذا الموسم.
حضر القرعة -التي أجريت بنادي الزراعيين بالدقي- اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء نبيل عبادة، حكمدار الجيزة، والعميد أسامة قطب، رئيس العلاقات العامة بالمديرية، والمقدم هيثم نجم، رئيس قسم الإعلام والمراسم.
وأسفرت القرعة عن فوز 2038 شخصا، فيما فاز بالتزكية 203 من كبار السن. ولاقى الحفل استحسان الحاضرين.
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