ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

داهمت قوات الشرطة بالجيزة برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، مخزن شركة استيراد وتصدير بأكتوبر.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن "محمود.ك"، 45 عاما، صاحب شركة لاستيراد وتصدير المواد الغذائية بأكتوبر، قام باستيراد كمية كبيرة من الذرة المجروشة تم رفضها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ 20 سبتمبر الماضي؛ لعدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من ضبط 31 طنا و150 كجم ذرة مجروشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.