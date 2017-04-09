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بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة

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مصراوي Masrawy

تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (1)تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (1)

تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (2)تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (2)

تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (3)تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (3)

تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (4)تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (4)

تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (5)تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (5)

تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (6)تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (6)

تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (7)تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (7)

تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (8)تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (8)

تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (9)تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة (9)

كتب- طارق سمير:
تصوير- علاء القصاص:

رصدت عدسة "مصراوي" تشديدات أمنية أمام محيط عدد من كنائس وسط القاهرة، بعد التفجيرات التي شهدتها كنيستي مارجرجس والمرقسية في محافظتي طنطا والاسكندرية.

وكثفت قوات الأمن من أفرادها في محيط الطرق المؤدية لكنائس وسط القاهرة بشوارع عبد المنعم رياض وطلعت حرب ومحمد محمود والفلكي.

وقامت عناصر الداخلية، بعمل تحويلات مرورية بالشوارع المحيطة بالكنائس.

ووقع انفجاران، الأحد، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى، قال لمصراوي إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا، مرجحا أن يكون ناتج تفجير انتحاري.

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت الصحة أن الانفجار أودى بحياة 16 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

ودعا الرئيس عبد الفتاح إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، فيما توجه رئيس ووزيرا الداخلية والصحة مدينة طنطا والإسكندرية.

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مصراوي Masrawy

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