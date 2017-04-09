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بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي

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بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب- محمد قاسم:

بدأ مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، لمناقشة تداعيات تفجير كنيستي مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

وشهد الاجتماع حضور كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من رؤساء أفرع وقيادات القوات المسلحة.

كان انفجاران استهدفا، اليوم الأحد، كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.
وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحا أن يكون ناتجًا عن تفجير انتحاري".
وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت "الصحة" أن الانفجار أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

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مصراوي Masrawy

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