جامعة السويس تدين تفجيري طنطا والإسكندرية.. ووقف الاحتفالات بمدارس السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

استنكر الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، الأعمال الإرهابية التي استهدفت كنيستي ماري جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين من المدنيين.

وأكد الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، أن تلك الأعمال الإرهاربية لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وتماسكًا، وتحدي للتخلص من الإرهاب، ولن يوهن عضد الشعب ولن تفرق صفوفه بل ستزيد عزيمة الشعب والجيش والشرطة للثأر للشهداء.

في سياق متصل، قرر عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم في السويس، إلغاء كافة أشكال الأنشطة والاحتفالات المدرسية أجل غير مسمى؛ تضامنًا مع الأخوة الأقباط وحالة الحزن التي تجتاح مصر.

كما قرر مصطفى الزغبي مدير التعليم العام، وقف كل أعمال تصفيات مسابقة كأس التميز بين مدارس التعليم الثانوي، والتي بدأت مطلع الأسبوع الماضي للتنافس بين طلاب المدارس.

كان الانفجار الأول، قد وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس ودقائق صباحًا، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا وأسفر عن سقوط 27 قتيلًا على الأقل، وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف العمل الإرهابي الثاني الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل، أودى بحياة 14 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.