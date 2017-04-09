"المجلس الرئاسي الليبي": استهداف كنيستي طنطا والإسكندرية "جريمة بشعة"

طرابلس - (أ ش أ):

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية حادثا تفجير كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية اليوم الأحد، واصفًا الحادثين بـ"الجريمة البشعة".

وقال المجلس في بيان له اليوم الأحد: "نقدم أحر التعازي والمواساة إلى أهالي المواطنين الأبرياء الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة البشعة بينما كانوا يؤدون شعائرهم في سكون وطمانينة".

واستهدف انفجاران مواقع لاحتفالات المسيحيين بـ"أحد السعف" (الشعانين) في مصر اليوم؛ الأول في كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا والثاني الكنيسة المرقسية بوسط الإسكندرية.

وأضاف بيان المجلس الرئاسي: "نحن في ليبيا نعي جيدًا خطورة الإرهاب الذي لا يفرق بين دين ودين ولا بين إنسان وإنسان.. هذا الوحش المتغول لا يعرف سوى الخراب والدمار فقد أكتوينا بناره ولا نزال نعاني آثار هذه الحوادث المفجعة".

واعتبر المجلس في بيانه أن الحادثين لن ينالا من "النسيج الوطني المصري المتماسك".