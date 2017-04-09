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محافظ الغربية: الأمن لم يفتش انتحاري «مار جرجس».. والبوابات «لا تعمل»

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محافظ الغربية: الأمن لم يفتش انتحاري «مار جرجس».. والبوابات «لا تعمل» محافظ الغربية: الأمن لم يفتش انتحاري «مار جرجس».. والبوابات «لا تعمل»

التحرير

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قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه تم تم رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظة لاستقبال مصابي حادث تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا، واصفًا الحادث بـ«الجبان»، مؤكدًا أن ضبط مصانع المتفجرات بالبحيرة دفع الإرهاببين لتنفيذ التفجيرات.

أضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن «بوابات التفتيش في كنيسة مارجرجس لم تكن تعمل، كما أن الأمن لم يفتش الانتحاري عند دخوله للكنيسة».

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.

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التحرير

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