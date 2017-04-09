فيديو| مصابة بـ«تفجير المرقسية»: «نفسنا نفرح بعيدنا زيكو.. ليه الكره؟»

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كشفت إحدى مصابي المرقسية بالإسكندرية، عن تفاصيل الحادث الإرهابي، الذي وقع اليوم الأحد، قائلة: «لم أذهب إلى أي مستشفى، أخويا وأختي أخدوني بعد الأحداث».

أضافت باكيةً، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عين على البرلمان»، عبر فضائية «الحياة»، أنها أُصيب في قدمها، وانتظرت ساعتين عقب الحادث حتى استطاعت أن تتمالك نفسها.

تابعت وهي في حالة انفعال شديد: «عربيات الإسعاف نقلت ناس كتير، بس كلهم جثث وأشلاء، مفيش جثة كاملة خالص، والدماء غرقت المكان».

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استكملت: «ليه كده؟ نفسي حد يجاوبني، قولولنا ليه في حالة كُره ونفور؟ هنفضل كده لأمتى؟ نفسنا نفرح ونعيّد، نفسنا نفرح بعيدنا زي ما إنتوا بتفرحوا بعيدكم، من حقنا يا جماعة، ده أبسط حقوقنا».

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.