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خالة مصاب في «تفجير طنطا»: هو الابن الوحيد لوالديه.. «وشه باظ»

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خالة مصاب في «تفجير طنطا»: هو الابن الوحيد لوالديه.. «وشه باظ» خالة مصاب في «تفجير طنطا»: هو الابن الوحيد لوالديه.. «وشه باظ»

التحرير

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توافد العشرات من أهالي الضحايا والمصابين تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا، على بوابات المستشفى الجامعي بطنطا، وهم في حالة حزن وغضب على ذويهم الذين توفوا أو أصيبوا في الحادث.

"التحرير" التقت سيدة ثلاثينية تُدعى هناء فتحي، خالة الشاب روماني رزق، الطالب بالصف الثاني الثانوي، الذي كان حريصًا على التواجد منذ الساعات الأولى لـ"أحد السعف" لأداء الصلاة داخل الكنيسة الأرثوذوكسية الأبرز في محافظة الغربية.

تقول هناء فتحي، والدموع تنهال من عيونها، إنهم قضوا أكثر من 7 ساعات اليوم للبحث عن روماني، الولد الوحيد لأبوين لم ينجبا لأكثر من 20 سنة زواج، حتى عثرواعليه داخل أحد عنابر المستشفى الفرنساوي القريبة من مستشفى طنطا الجامعي.

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وتابعت: "الأطباء أخبرونا أن إصابته بالغة الخطورة، وهي عبارة عن شظايا متفرقة في الوجه، وهي إصابات من الدرجة الأولى، معقبة: "روماني وشه باظ".

والتقطت أطراف الحديث جارة  للأسرة، وهي تقول في أسى وحسرة: "خلاص اتعودنا إنهم ينكدوا علينا في كل عيد، وده شيء لا يرضي مسلم ولا مسيحي ولا يرضي ربنا".

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التحرير

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