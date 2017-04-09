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مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

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مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون» مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

التحرير

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قال النائبة مارجريت عازر، إن الأحداث الإرهابية التي وقعت اليوم الأحد، غير آدمية، موضحةً أن «كل مسئولي مدانون، وجميعنا مقصرون».

أضافت عازر، خلال حوارها عبر فضائية DMC، باكيةً: «يتموا أُسر وقتلوا شباب، وللأسف الشديد أن معظم الوفيات من الشباب، كل بيت قبطي النهاردة بيتألم، الناس حاسة إن عمرها كله راح»، مشددة على أنه لابد من إصدار قوانين تتعلق بإدانة الإرهاب الفكري وليس المسلح فقط. 

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.

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التحرير

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