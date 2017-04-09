أحدها وقع على بعد أمتار منه.. هكذا استقبل البابا أخبار تفجيرات اليوم

التحرير

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بالتزامن مع الانفجار الذي وقع صباح اليوم الأحد في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أثناء صلاة قداس «أحد السعف»، كان البابا تواضروس يترأس القداس في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور شعبي كبير، ووصل له الخبر حينها.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر خلع البابا الصدرة التي يرتديها، والتي تعبر عن الفرح، بعد سماعه الخبر، وأنه استكمل القداس بدونها وسط حزن شديد ظهر على وجهه، وهو ما نفاه القس أنجيلوس إسحق، السكرتير الشخصي له ومرافقه.

وقال القس أنجيلوس خلال اتصالا هاتفيًا لـ«التحرير» إن البابا لم يخلع الصدرة إلا بعد انتهاء القداس، والصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي له كانت بعد الصلاة، مشيرًا إلى أن البابا والأساقفة والقساوسة المشاركين استكملوا القداس بشكل طبيعي حتى النهاية.

وأوضح أن البابا كان داخل المقر الخاص به بالكنيسة المرقسية وقت حدوث التفجير خارجها بعد انتهاء القداس، ولم يكن قد غادرها، وفور ما حدث جلس ليصلي حتى يرفع الله عنا هذا الوباء، ولم يغادر البابا الكنيسة المرقسية بالإسكندرية حتى الآن.

ونفى سكرتير البابا ما تردد حول إقامة صلاة جناة للضحايا، لأن طبقًا لما هو سائد في تاريخ الكنيسة، لا يمكن عمل صلاة جناة خلال أسبوع آلام السيد المسيح، الذي بدأ اليوم.

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وعن هذا قال إن «الجثامين يمكن أن توضع في صلاة البصخة، وهى الصلاة اليومية الموجودة مساء كل يوم من أيام أسبوع الآلام، الذي ينتهي الأحد المقبل وهو عيد القيامة».

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن التفجير الذي استهدف الكاتدرائية في الإسكندرية نفذه انتحاري.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اتصل بالبابا تواضروس لتقديم التعازي والمواساة، وأكد العمل على سرعة كشف ملابسات الحادثين، وتعقب الجناة لينالوا الجزاء الرادع. من جانبه، قال البابا إن «هذه الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة هذا الشعب وتماسكه، فالمصريون في خندق واحد في مواجهة هذا الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه».

وأعلنت الدولة الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا، الذي بلغ عددهم بحسب مسؤولين إلى 46 شخص إلى جانب عشرات المصابين.