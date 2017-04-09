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ننشر صور مصابي تفجير كنيسة طنطا من داخل مستشفى المنشاوي

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كتب:- محمد عباس

رصدت " التحرير" أول لقطات للمصابين في أحداث تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، من داخل مستشفى المنشاوي العام.

وراح ضحية الحادث الإرهابي نحو 30 شهيدًا، وأصيب ما يزيد عن 70 آخرين.

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وأعلن وزير الصحة أن عدد من المصابين بمستشفى طنطا الجامعى والمنشاوى العام والمستشفى العسكرى، تماثل للشفاء، مشيرًا إلى أن فريق طبي على أعلى مستوى يتابع المصابين ويجري تدخلات جراحية لبعضهم.

كان إرهابيون زرعوا عبوة ناسفة داخل مبنى كنيسة مارى جرجس من الداخل، وانتقلت الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية، وتم نقل المصابين للمستشفيات.

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