نقل مصابين في تفجير كنيسة طنطا إلى القاهرة

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كتب:- محمد عباس

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، نقل عدد من المصابين في أحداث تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، الذين كانوا يخضعون للعلاج في مستشفى المنشاوي العام، إلى معهد ناصر ومستشفى المنيرة بالقاهرة.

أعلن الوزير أن عدد من المصابين تماثلوا للشفاء، مشيرًا إلى إن فريق طبي على أعلى مستوى يتابع المصابين ويجري تدخلات جراحية لبعضهم.

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شهدت مدينة طنطا شهدت، صباح اليوم الأحد، تفجير كنيسة مار جرجس، ما أسفر عن 30 شهيدًا و72 مصابًا.

وقرر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إقالة اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، ونقله إلى ديوان عام الوزارة.