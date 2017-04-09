مشروبات خالية من الكافيين لتبريد الجسم في الطقس الحار

سمر العشري

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس يزداد الاهتمام بترطيب الجسم بطرق غير مشروبات الصودا الباردة الغنية بالسكر والكافيين. الشاي من المشروبات الدافئة التي تساعد على تبريد الجسم، لكن البعض يفضل الابتعاد عن الكافيين، أو تقليله. إليك مجموعة من المشروبات التي تساعد على تبريد الجسم في الطقس الحار، وفي الوقت نفسه توفّر مجموعة من الفوائد الصحية، وتمتاز بأنها خالية من الكافيين:

إلى جانب تبريد الجسم، اللون الأحمر للكركديه مصدر لمضادات الأكسدة التي تحمي من السرطان، وتخفّف من الكولسترول، وتنظّف الكبد

الكركديه. يتم إعداد الكركديه بغليه في الماء أو نقعه لبضع ساعات. يمكن تبريد الكركديه بعد غليه أو تناوله دافئاً وفي كلا الحالتين يساعد على تبريد الجسم. اللون الأحمر للكركديه مصدر لمضادات الأكسدة التي تحمي من السرطان، وتخفف من الكولسترول، وتنظّف الكبد.

الشٌّمر. يتم إعداد الشُّمر بغليه في الماء أيضاً، وهو مفيد للهضم، ويساعد على تبريد الجسد.

الكزبرة. بذور الكزبرة هي أساس هذا النوع من الشاي، وهي مفيدة للغاية كمضاد طبيعي للالتهابات. يمكن تبريد الكزبرة بعد غليها، وهي من المشروبات التي تبرّد الجسم.

الشعير. يتم أكل خبز الشعير في كثير من المناطق، ويمكن أيضاً شربه بعد غليه وتبريده، فهو من المشروبات التي تساعد على تبريد الجسم بشكل فعّال.

النعناع. أضف بضعة أوراق من النعناع إلى الماء المغلي وارتشفه لتشعر ببرودة الجسم في حر الصيف.

المصدر:24

شبكةعيونالإخبارية

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