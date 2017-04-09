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تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا

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تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا

حرص النجم محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب السابق، على تقديم تعازيه في ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، والذي وقع صباح اليوم، الأحد.

 
وكتب "أبوتريكة"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "خالص عزائي للشعب المصري ولأهالي ضحايا كنيسة مارجرجس، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين وحفظ الله مصر وأهلها وأدام علينا التسامح والسلام".
 
جدير بالذكر أن الانفجار وقع بالتزامن مع احتفالات أحد السعف، وأسفر عن مقتل 25 شخصا، وإصابة 41 آخرين حتى الآن.
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المصدر : الوطن

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