«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

شيماء مصطفى

كشفت مصادر خاصة، أن الفنان رامز جلال استقر على تقديم نسخة جديدة من برنامج «المقالب» على شاشة قناة «إم بي سي مصر » خلال شهر رمضان المقبل.

وأضافت المصادر، أنه تم الاستقرار على فكرة البرنامج، لكن «رامز» لم يبدأ بعد في تصوير الحلقات؛ نظرًا لانشغاله الفترة الماضية، بتصوير فيلمه الجديد «رغدة متوحشة»، ومن المقرر أن يبدأ تصوير حلقات البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن النجم رامز جلال اعتاد السنوات الماضية، المشاركة في السباق الرمضاني بهذه النوعية من البرامج، والتي تذاع بشكل حصري على شاشة "إم بي سي مصر"، وحقق نجاحًا ساحقًا خلال النسخ الماضية، وكان من بينها «رامز واكل الجو»، و«رامز قرش البحر»، وآخرها «رامز بيلعب بالنار» الذي قدمه في رمضان الماضي.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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