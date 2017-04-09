أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

Google+ Print
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان «MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

كشفت مصادر خاصة، أن الفنان رامز جلال استقر على تقديم نسخة جديدة من برنامج «المقالب» على شاشة قناة «إم بي سي » خلال شهر رمضان المقبل.
 
وأضافت المصادر، أنه تم الاستقرار على فكرة البرنامج، لكن «رامز» لم يبدأ بعد في تصوير الحلقات؛ نظرًا لانشغاله الفترة الماضية، بتصوير فيلمه الجديد «رغدة متوحشة»، ومن المقرر أن يبدأ تصوير حلقات البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
يذكر أن النجم رامز جلال اعتاد السنوات الماضية، المشاركة في السباق الرمضاني بهذه النوعية من البرامج، والتي تذاع بشكل حصري على شاشة "إم بي سي مصر"، وحقق نجاحًا ساحقًا خلال النسخ الماضية، وكان من بينها «رامز واكل الجو»، و«رامز قرش البحر»، وآخرها «رامز بيلعب بالنار» الذي قدمه في رمضان الماضي.
 
 
المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة