البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم»

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خصص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبية جديدة خلال مران الفريق الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وقسّم البدري اللاعبين، على 4 مجموعات، وواجه كل مجموعة بعضهم البعض، حيث جاءت فقرة البدري لتدريب اللاعبين على تسليم واستلام الكرة تحت ضغط.

وتوقفت الفقرة أكثر من مرة بأوامر من البدري وذلك لتصحيح أخطاء بعض اللاعبين.

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وحرص كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، على حضور مران الفريق والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

كما وجه التحية للاعبين والجهاز الفني وتحفيزهم لمواصلة الانتصارات والنتائج الإيجابية التي يحقهها الفريق خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.