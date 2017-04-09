أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

Google+ Print
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

يبدو أن مفتي الناتو يوسف القرضاوي لم يفقد رشده وصوابه بتأييد جماعات التخريب عبر البلدان العربية فحسب بل فقد أخلاقه وشجاعته المزعومة فقد سارع بحذف تغريدة مسيئة له حول التفجيرات التى استهدفت احتفالات مسيحيي اليوم.
 
الشيخ المسيس لم يقدم التعازي لمصر وأهلها أو أعرب عن إدانته واستنكاره بل ملأ كلماته قدرا من الشماتة والفرحة مستخدما الحدث الأليم في إسقاط سياسي لخدمة التنظيم الإرهابي الذي تربى على مبادئه وكأنه يلوم المصريين على خلع مندوبهم في الرئاسة المعزول مرسي .
 
كتب القرضاوي على تويتر :"لم تعرف مصر  طوال تاريخها تفجيرات تستهدف جزءا من المواطنين إلا في عهود الاستبداد التي لا توفر الأمن ولا الحياة الكريمة". ونسي الشيخ تحت وطأة كبر السن وحكم المرض أن عهد المعزول الذي يتغني به شهد أكبر قدر من العنف تجاه المسيحيين وكنائسهم كما شهد عهد المعزول أيضا أكبر قدر من غياب العدالة وتحقيق أدني مستويات الحياة للمصريين.
 
المتأمل لتغريدة مفتي الناتو كما يحلو للمصريين تلقيب القرضاوي أنه لم يذكر المسيحيين ولم يستنكر ما أصابهم بل إن كل مايتمناه الشيخ أن يذكر المصريين أنه كلما تمسكتم بالرئيس عبد الفتاح فلن تنعموا بحياة هانئة .
 
ويبدو أن عددا ممن يستخدمون الشيخ ويمدونه بالمعلومات طالبوه بحذف التغريدة فقام بعد فترة قصيرة بحذفها ما يشير إلى خبث النوايا والرغبة غير الرشيدة في إبداء الشماتة واستغلال آلام المصريين في قضية تنظيمهم المنحل.
528.jpg
 
 
 
المصدر:صدي البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة