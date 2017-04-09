بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

سمر العشري

يبدو أن مفتي الناتو يوسف القرضاوي لم يفقد رشده وصوابه بتأييد جماعات التخريب عبر البلدان العربية فحسب بل فقد أخلاقه وشجاعته المزعومة فقد سارع بحذف تغريدة مسيئة له حول التفجيرات التى استهدفت احتفالات مسيحيي مصر اليوم.

الشيخ المسيس لم يقدم التعازي لمصر وأهلها أو أعرب عن إدانته واستنكاره بل ملأ كلماته قدرا من الشماتة والفرحة مستخدما الحدث الأليم في إسقاط سياسي لخدمة التنظيم الإرهابي الذي تربى على مبادئه وكأنه يلوم المصريين على خلع مندوبهم في الرئاسة المعزول مرسي .

كتب القرضاوي على تويتر :"لم تعرف مصر طوال تاريخها تفجيرات تستهدف جزءا من المواطنين إلا في عهود الاستبداد التي لا توفر الأمن ولا الحياة الكريمة". ونسي الشيخ تحت وطأة كبر السن وحكم المرض أن عهد المعزول الذي يتغني به شهد أكبر قدر من العنف تجاه المسيحيين وكنائسهم كما شهد عهد المعزول أيضا أكبر قدر من غياب العدالة وتحقيق أدني مستويات الحياة للمصريين.

المتأمل لتغريدة مفتي الناتو كما يحلو للمصريين تلقيب القرضاوي أنه لم يذكر المسيحيين ولم يستنكر ما أصابهم بل إن كل مايتمناه الشيخ أن يذكر المصريين أنه كلما تمسكتم بالرئيس عبد الفتاح السيسي فلن تنعموا بحياة هانئة .

ويبدو أن عددا ممن يستخدمون الشيخ ويمدونه بالمعلومات طالبوه بحذف التغريدة فقام بعد فترة قصيرة بحذفها ما يشير إلى خبث النوايا والرغبة غير الرشيدة في إبداء الشماتة واستغلال آلام المصريين في قضية تنظيمهم المنحل.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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