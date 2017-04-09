صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس

كتب - فتحي عمر وسامح غيث

أمر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود لتأمين الاحتفالات والصلوات بالكنائس وتفقد اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة الخدمات الأمنية على عدد من الكنائس للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها والتي بدأت منذ الجمعة الماضية بتكثيف الخدمات لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات والقداسات التي ستقام بها حتى احتفال يوم القيامة.

و تفقد مدير الأمن المطرية وعين شمس والزيتون و الزمالك ومصر القديمة والمقطم وألتقى بالقساوسة والمسئولين عن تلك الكنائس للاطمئنان على عملية التأمين من الداخل والخارج والاستماع لأية ملاحظات لهم حيث أعربوا عن شكرهم لرجال الشرطة على الاهتمام الكبير بتوفير إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الكنائس والقداسات التي تقام بها

كما قام بتفقد البوابات الإلكترونية X- RAY لفحص المترددين عليها بالإضافة لذلك فقد قام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين بالإضافة لمحيط الكنائس التي ستشهد احتفالات وقداسات بهذه المناسبة كما تم تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التي تشهد احتفالات .