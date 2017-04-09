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من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟

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من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟

أكد مصدر أمني، أن انفجار الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية، أسفر عن استشهاد أول سيدة في جهاز الشرطة النسائية فى تاريخ وزارة الداخلية، الضابطة العميد نجوى الحجار.

أضاف المصدر فى تصريحات لـ"مصراوي"، أن "الحجار" تشغل منصب نائب مدير شرطة تصاريح العمل زوجة اللواء أبو العز عبد القادر مساعد مدير أمن البحيرة، ووالدة النقيب محمود أبو العز ضابط بمديرية أمن الإسكندرية، وانتدبت قائدًا للشرطة النسائية لتأمين الأعياد بالكنسية.

كانت وزارة الداخلية أعلنت فى بيان صادر عنها، أن أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة المرقصية بمنطقة الرمل بالإسكندرية، تصدوا لمحاولة إقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف مساء اليوم 9 الجارى وذلك حال تواجد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخلها لرئاسة الصلوات والذى لم يصب بسوء.

أضاف البيان، أنه حال ضبط القوات للإرهابى قام بتفجير نفسه بأفراد الخدمة الأمنية المعينة خارج الكنيسة مما أسفر عن استشهاد ضابطين والضابطة العميد نجوى الحجار وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية وعدد من المواطنين جارى حصر أعدادهم ، إضافةً إلى وقوع العديد من الإصابات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المعنية وقوات الحماية المدنية ورجال المفرقعات لمكان البلاغ لتمشيط المنطقة وتأمينها والوقوف على أبعاد الموقف وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر : مصراوى

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