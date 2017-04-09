مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية.

سمر العشري

كتبت بل ترو، مراسلة صحيفة “التايمز” البريطانية، فى القاهرة على حسابها بموقع “تويتر”، للتدوينات القصيرة، إن أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة ورجال الأمن بالسكندرية الذين منعوا دخول الانتحارى إلى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

فبعد ساعات قليلة، من حادث تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا، حدث انفجار آخر بمدخل الكنيسة المرقسية بمنطقة المنشية بالأسكندرية، وهرعت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار، وأنباء عن قتلى وإصابات بالعشرات من أبناء الوطن.

فقد تصدى أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية، لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف.

وحال ضبط قوات الشرطة للإرهابى قام بتفجير نفسه بأفراد الخدمة الأمنية المعينة خارج الكنيسة، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وضابطة وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية،.من بينهم العميد نجوى الحجار، والرائد عماد الركايبى.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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