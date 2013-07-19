بالفيديو| استشاري التغذية العلاجية يقدم وجبة مثالية للسحور ونصائح لتجنب العطش

كتب : روان مسعد منذ 1 دقيقة

ينصح دكتور حسام عبدالغفار، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة بتناول عصير بعد المغرب أو تمر أو ياميش، كما ينصح بتناول حساء دافئ في بداية الإفطار لتحفيز المعدة على بداية استقبال الطعام وهضمه بهدوء، ويؤكد الدكتور على ضرورة وضع قطرات قليلة من الليمون على الحساء؛ حتى لا تزيد نسبة الحموضة داخل المعدة، وبعد الحساء ينصح بتناول السلطة، ثم البروتين الحيواني من اللحوم الحمراء أو البيضاء ثم تناول النشويات من أرز أو مكرونة.

وعن السحور، فيجب أن يحتوي على الخبز والألياف في صورة فول وجبن قليل الملح، وكوب من الحليب أو الزبادي، وتجنب المخللات، ويفضل تناول الماء قبل السحور بفترة كافية، وينصح بعدم تناول سوائل أو ماء بعد السحور إلا بكميات قليلة وذلك لأن تناولها بكميات كبيرة يكثر من الشعور بالعطش.

ويقدم دكتور حسام عدد من النصائح لتجنب العطش خلال شهر رمضان وخاصة مع قدومه خلال فصل الصيف الحار، أولًا، تناول الكثير من السوائل في صور أكواب صغيرة توزع على مدار اليوم، وثانيًا تجنب المخللات والموالح سواء وقت الفطار أو السحور.