عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

سمر العشري

صرح مصدر عسكري بأن القوات المسلحة المصرية بدأت في نشر وحدات وعناصر القوات الخاصة لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية تنفيذا لأوامر الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بعد تعرض كنيسة مار جرجس بالغربية وكنيسة مار مرقس بالإسكندرية لتفجيرات إرهابية صباح اليوم الأحد وذلك وفقا لنبأ عاجل عرضته قناة “إكسترا نيوز” منذ قليل.

وكان الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قد أصدر أوامره للقوات المسلحة المصرية بالدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالجيش المصري بشكل فوري وعاجل لمعاونة قوات الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة أنحاء الدولة.

وجدير بالذكر، أن كنيستي مار جرجس بمحافظة الغربية، وكنيسة مار مرقس بمحافظة الإسكندرية، قد تعرضتا لتفجير إرهابي صباح اليوم، أثناء انعقاد القداس، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 شخص وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين، مما دفع كافة أجهزة الدولة لإعلان حالة الاستنفار على كافة المستويات.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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