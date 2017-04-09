أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

Google+ Print
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

أحدث العمل الإرهابي المروع الذي استهدف صباح اليوم الأحد، كنيسة مارجرجس في طنطا مركز محافظة الغربية، استياءا شعبيا وتنديدا بالعمل الآثم محليا وعربيا ودوليا، وقد أفاد شهود عيان بشهادات مروعة، عما نجم عن هذا العمل الإرهابي.

فقد روى بيشوي مجدي لوكالة رويترز مشاهداته قائلا:” شيء بشع، كنا نجمع الناس (أشلاء القتلى) من على الأرض بالكوم، ناس مقطعة،  منهم من فقئت عيناه..ومنهم من خرجت أحشاؤه.. ومنهم من تناثر مخه من جمجمته المحطمة.. ومنهم من قطع الانفجار ساقيه.”

وأضاف مجدي: “الكنيسة تحطمت، كل الخشب طار من مكانه وكل الصور أيضا، كل الزجاج تحطم، ومعروف أن ارتفاع الكنيسة يتراوح بين ثمانية وعشرة طوابق، وأن سقف الكنيسة أعلى نقطة في طنطا.. الدم وصل إلى سقف الكنيسة”.

وقال “صليب صبحي” شماس كنيسة مار جرجس: ” كرسي الأسقف دمر نهائيا.. كأن لم يكن، وعشرات الشمامسة سقطوا بين قتيل وجريح، صفوف المقاعد الأمامية ألحقت بالجالسين عليها إصابات مباشرة”، وأضاف  صبحي:”من حق الناس أن تغضب مما تشعر بأنه تقصير أمني، الشعب ثائر فعلا”.

وقالت إحدى النساء اللاتي أتين للصلاة، فيفيان فريج: “النار ملأت الكنيسة وأضافت: “من الممكن أن يكون شخص بحزام ناسف فعلها”.
جدير بالذكر بأن العمل الإرهابي أسفر عن 30 شهيدا على الأقل وإصابة نحو 799 آخرون، وقالت السلطات الأمنية بأن التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش فيما بعد، نجم عن عبوة ناسفة زُرعت في قاعة الكنيسة، على الرغم من أن شهود عيان أكدوا بأن التفجير تم من قبل شخص انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة