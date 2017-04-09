أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو

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فاز فريق أدوينيزي، على نظيره جنوي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الفريولي، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي.

سجل أودينيزي أول أهدافه في الدقيقة 20، عن طريق اللاعب رودريجو دي بول، ثم أضاف دوفان زاباتا الهداف الثاني في الدقيقة 31، وقبل انتهاء الشوط الأول نجح روبينيو مويديم، لاعب جنوي، في إحراز الهدف الثالث لأودينيزي، بالخطأ في مرماه.

ورفع أودينيزي رصيده إلى النقطة 40، محتلًا المركز الـ 11 في الدوري الدوري، بينما توقف رصيد جنوي عند النقطة الـ29، ليظل في المركز السادس عشر بترتيب الجدول.

في الجولة نفسها، فشل فريق كالياري، في تحقيق الفوز على ضيفه تورينو، ليتلقى الهزيمة بنتيجة 2-3، على ملعب سانت إيليا.

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أحرز هدفي كالياري كل من ماركو بوريلو، في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وكوانج سونج في الدقيقة 95 من عمر المباراة، بينما أحرز ثلاثية تورينو كل من أدم لياييتش، وأندريا بيلوتي، وأفري أكوا، في الدقائق "53،39،33".

ويعد هدف بيلوتي، في شباك كالياري، هو الـ24 له هذا الموسم مع تورينو، متساويًا مع البوسني إدين دجيكو مهاجم روما الذي نجح هو الآخر في رفع رصيده إلى 24 هدفا، بعدما شارك في ثلاثية روما ضد بولونيا، اليوم الأحد، ليتصدر الثنائي هدافي الدوري حتى الآن.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد كالياري عند النقطة 35، في المركز الثالث عشر، بينما نجح تورينو في تعزيز نقاطة لتصل إلى 44 نقطة، محتلًا المركز العاشر في ترتيب الكالتشيو.