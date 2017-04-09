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كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو

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كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو

التحرير

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تمكن فريق كروتوني، من تحقيق الفوز على نظيره "إنتر ميلان"، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب إيزو سكيدا، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي. 

تقدم كرتوني في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب دييجو فالتشينيلي، من ركلة جزاء، قبل أن يعزز فالتشينيلي في الدقيقة الـ22 فوز فريقه بالهدف الثاني. 

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بينما أحرز هدف ميلان اللاعب دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة 65 من عمر المباراة. 

ورفع كروتوني رصيده إلى النقطة 20، في المركز الثامن عشر، بينما فشل ميلان في رفع رصيده إلى النقطة 55، محتلًا المركز السابع في ترتيب الكالتشيو.

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التحرير

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