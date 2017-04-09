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سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري»

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سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري»

التحرير

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قال لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما، إنه سعيد بأداء الثنائي محمد صلاح جناح الفريق، ودجيكو مهاجم الذئاب.

وتحدث سباليتي، عبر قناة "بريمير سبورت"، الإيطالية بعد انتهاء مباراة روما أمام بولونيا، اليوم الأحد، على ملعب رينات، ضمن مباريات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإيطالي، مؤكدا أن تسجيل صلاح ودجيكو 49 هدفا لروما في الموسم الجاري يعد رقماً إيجابياً.

ونجح الثنائي في إحراز هدفين أمام بولونيا، ليتغلب الفريق على منافسه بثلاثة أهداف دون رد. 

وأضاف المدير الفني الإيطالي: "صلاح قدم الكثير خلال الموسم الجاري، كذلك دجيكو، ولكنني ما زلت أنتظر الأكثر منهما في الفترة المقبلة".

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وتابع: "الفارق بيننا وبين يوفينتوس الآن أصبح أقل، مبارتين فقط كفيلتين بقلب كل الموازين، نستطيع أن نقهر الصعاب ونفوز بلقب الدوري".

واختتم: "سنحاول قدر الإمكان أن ننهي الموسم الجاري في المركز الذي نطمح به".

يذكر أن دجيكو رفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 24 هدفا، ليتساوي مع بيلوتي ويتصدرا هدافي الكالتشيو، بينما نجح صلاح في رفع رصيده مع الذئاب هذا الموسم إلى 11 هدفا منذ انطلاق "الكالتشيو". 

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التحرير

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