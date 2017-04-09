فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

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قال الشيخ خالد الجندي، إن المصريين جميًعا شركاء في مسئولية انتشار الإرهاب، مؤكدًا أن استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم.

وطالب الجندي، خلال ظهوره عبر فضائية «DMC»، بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها، مشدّدًا على أن أجهزة الدولة تعمل بجد في مواجهة الإرهابيين.

تابع: «التستر على الإرهابيين هيزود العمليات الإرهابية، وبيحاولوا يفصلوا الإخوة الأقباط عن الوطن ويُزيلوا الانتماء من داخلهم تجاه الوطن».

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