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فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

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فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، إن المصريين جميًعا شركاء في مسئولية انتشار الإرهاب، مؤكدًا أن استخبارات دول معادية تريد ضرب في الصميم.

وطالب الجندي، خلال ظهوره عبر فضائية «DMC»، بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها، مشدّدًا على أن أجهزة الدولة تعمل بجد في مواجهة الإرهابيين.

تابع: «التستر على الإرهابيين هيزود العمليات الإرهابية، وبيحاولوا يفصلوا الإخوة الأقباط عن الوطن ويُزيلوا الانتماء من داخلهم تجاه الوطن».

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

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التحرير

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