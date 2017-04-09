علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدولة المصرية ستظل تحارب الإرهاب حتى تستأصله من جذوره، كما حدث مع قوم عاد.

أضاف جمعة، خلال ظهروه عبر فضائية «سي بي سي»، باكيَا: «هنفضل وراهم لحد ما نستأصلهم من شأفتهم، كشأن عاد التي لم يبق منها فرد».

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أشار جمعة، إلى قول النبي محمد، صلى الله عليه وسلم: «لأقتنلنهم كقتل عاد»، معلّقًا: «لازم ميفضلش منهم ولا واحد».

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.