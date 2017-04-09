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صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة

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صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة

التحرير

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أعدت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرًا عن تفجيري الإسكندرية وطنطا، بعنوان "تفجير كنائس في أحد الشعانين وما يقرب من 50 قتيل"، مؤكدة أن 29 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 77 آخرون في انفجار داخل كنيسة في مدينة طنطا، على بعد 90 كم شمال القاهرة، مبينة أن قوات الأمن تبحث عن رفات أحد المشتبه فيهم التي عثر عليها في مكان الهجوم بعد استعراض الصور من كاميرات المراقبة.

وأردفت الصحيفة، أنه بعد ثلاث ساعات في وقت لاحق، انتحاري فجر قنبلة ثانية بمحيط كنيسة سان ماركوس في حي قريب من وسط مدينة الإسكندرية. قتل ما لا يقل عن 18 شخصا (من بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة) و42 بجروح في الانفجار الثاني.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم حمل المزيد من الدعم لمصر، القادم من القارة العجوز، حيث قدم  الاتحاد الأوروبي قدم تعازيه في بيان وقعه "الممثل الأعلى" للاتحاد للسياسة الخارجية، فيديكا موغيريني، تعرب عن تضامنها  مع حكومة مصر وشعبها في الكفاح ضد الإرهاب، ورئيس " الإسبانية" ماريانو راخوى، أظهر "استنكاره للهجمات وتضامنه مع مسيحيي مصر".

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وأضافت الصحيفة، أن كلا الهجومين تحدث عشية الزيارة التي قام بها إلى القاهرة قبل البابا فرانسيس، الذي أدان الهجوم قائلاً: "أخي العزيز، رئيس" الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تواضرس الثاني والكنيسة القبطية والأمة بأسرها الحبيب المصري، أعرب عن مواساتى العميقة"، مشيرة إلى أن البابا سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم  28 و29 إبريل القادمين في جولة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس المصري؛ وشيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تواضروس الثاني. 

ونشرت الصحيفة 3 خرائط باللغة الإسبانية موضح عليها أماكن الهجوم، التي استهدفت مصر، منهم خريطتان لكل من الإسكندرية وطنطا يوضحان أماكن الكنائس المستهدفة.

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التحرير

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