البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا

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قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، استدعاء وزيري العدل والداخلية، للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة غدا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور رؤساء الهيئات البرلمان واللجان النوعية بالمجلس.

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وأكد شرعي صالح، عضو مجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن استدعاء الوزيرين للتعرف علي ما قامت به الحكومة في شأن تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة. ولفت إلي أن حضور وزير العدل مهم، للتعرف علي ما انتهت إليه الأمور في شأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

