نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية

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أدان النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة والفرافرة بالوادى الجديد، الحادثين الإرهابيين اللذين شهدتهما محافظتى الإسكندرية والغربية اليوم الأحد، وأسفرا عن استشهاد وإصابة عدد من الأبرياء وبعض رجال الأمن، على يد عدد من العناصر الإرهابية.

وأضاف عبد القادر، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئا، لكنها تزيد من رفض المجتمع المصرى كاملا للجماعات الإرهابية والمتطرفة، لافتًا إلى أن مرتكبى الحادثين هم مجرمون، ولا علاقة لهم بالإنسانية.

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وشدد عضو مجلس النواب، على سرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحياة الأبرياء، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية وإجهاضها قبل حدوثها.