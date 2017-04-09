«دعم مصر» يتقدم بمشروع قانون لتأمين المنشآت العامة والخاصة

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قال بيان صادر عن ائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية البرلمانية، إن المهندس محمد زكى السويدى رئيس الائتلاف، قدم مشروع قانون لتعزيز حماية المنشآت العامة والخاصة من الأخطار، أثناء عقد اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب عن طريق النائب صلاح حسب الله عضو المكتب السياسي.

وأضاف الائتلاف، في بيان، أن مشروع القانون يستهدف تعزيز تأمين وحماية المنشآت العامة والخاصة من الأخطار، عبر إقامة التزام قانونى على المنشآت العامة والخاصة التي تتعامل مع الجمهور، لاسيما التجارية والإدارية ودور العبادة، بتركيب كاميرات تلفزيونية للمراقبة الخارحية وتقرير ما يلزم من العقوبات لضمان تنفيذ أحكام القانون التى تطول المقصرين عن إدارة تلك المنشآت حال مخالفة هذا القانون وضوابطه.

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وطالب الائتلاف بالوقوف معا على قلب رجل واحد ضد الإرهاب وأعداء الوطن فى الداخل والخارج، مناشداً كافة المصريين مساندة القيادة السياسية والوقوف ورائها فى تصديها لكل ما يواجه البلاد من أخطار، كما يشد على أيديها في المضي قدما بمسيرة الإصلاح الشامل ومحاربة الإرهاب والفساد.