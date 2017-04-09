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سيلفيا نبيل: لسنا في وقت مواعظ.. نحتاج محاسبة للمخطئين

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سيلفيا نبيل: لسنا في وقت مواعظ.. نحتاج محاسبة للمخطئين سيلفيا نبيل: لسنا في وقت مواعظ.. نحتاج محاسبة للمخطئين

التحرير

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نعت النائبة سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الشهداء الذين سقطوا ضحية الإرهاب اليوم الأحد.

وقالت سيلفيا نبيل، في بيان، "أنعى ببالغ الحزن والأسي شهداء الكنائس اليوم، كما أنعى الشهيد عماد الركايبي الشجاع الذي فدى بنفسه شهداء آخرين، وأحبط محاولة اغتيال البابا تواضروس نفسه، تحية لروحه الطاهرة".

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وأضافت: "نعلم أن الإرهاب يستهدف كلها، ونعلم أن إخواتنا المسلمين متألمين لما حدث كثيرا، ولكن الوقت ليس وقت مواعظ مع حقيقتها ولكن نحتاج إلى حلول فعالة ومحاسبة حقيقية للمخطئين وأي تقصير مرفوض ويجب ان يُدفع ثمنه وهذا لأجل أمان مصر والمصريين جميعا".

ويذكر أن تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، اليوم الأحد، ليسفرا عن وفاة 46 شخصًا وإصابة العشرات.

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التحرير

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