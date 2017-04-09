رئيس اليونان يعزي السيسي في ضحايا تفجيري الكنيستين

القاهرة (أ ش أ)

أعرب رئيس اليونان بروكوبيس بافلوبولوس عن عميق حزنه وخالص تعازيه وعن تعازي الشعب اليوناني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، في التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا اليوم بطنطا والإسكندرية، معتبرا أن العزاء وحده لا يكفي.

وأكد رئيس اليونان - في بيان وزعته سفارة اليونان بالقاهرة - أن أوروبا ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها بناء على تاريخها وحضارتها، فما يحدث في الشرق الأوسط يجب أن ينتهي، مشدداً أن الحرب هي المسبب الرئيسي لكل ما يحدث.

وأضاف أن العالم المتحضر، وخاصة أوروبا، يجب أن يقف بحزم في مواجهة الإرهاب، وأن يتصدى للمجرمين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، ولن نتراجع عن ذلك لحظة واحدة.