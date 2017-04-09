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بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

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بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

مصراوي Masrawy

صورة من الفيديو

كتب- مصطفى المنشاوي: 

نشر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، مساء الأحد، مقطا مصورا يظهر نزول قوات الجيش لمعاونة قوات الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد.

وظهر في المقطع المصور الذي مدته دقيقة و35 دقيقة أفراد من القوات المسلحة ومدرعات وسيارات تابعة للجيش، ترفع أعلام ، وهي في طريقها إلى أماكن تمركزها.

وأمر الرئيس عبد الفتاح بدفع عناصر من وحدات التأمين الخاصة للقوات المسلحة لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت في البلاد ، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

جاء القرار عقب تفجيرين استهدفا اليوم الأحد كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية أوقعا نحو 45 قتيلا ونحو 112 مصابا.

وأعلن تنظيم "داعش" المتطرف مسؤوليته عن الهجومين.

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