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عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون

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عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون

مصراوي Masrawy

نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة

القاهرة – (أ ش أ):

التقى نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، الأحد، مع مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية؛ لبحث إبرام بروتوكول تعاون بين الجانبين والذي بموجبه سيجري تعاون كبير بين البلدين وتبادل للخبرات.

وكان سلامة قد التقى وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي الثلاثاء قبل الماضي، حيث اتفق الجانبان خلال اللقاء على توقيع اتفاقيات توأمة بين وزارة الاعلام البحرينية ونقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين البحرينية من جهة ونقابة الصحفيين المصرية تشمل تبادل الوفود الصحفية والإعلامية والخبرات والتعاون فى مجال التدريب.

وأكد مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، في تصريحات سابقة له، أن الجمعية تسعى لتوقيع اتفاقية للتعاون مع نقابة الصحفيين المصرية للاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الجانب المصري.. مشيدًا بدور النقابة في خدمة الصحفيين المصريين.

وقال المردي: إنه لا يوجد تعاون بشكل مباشر مع نقابة الصحفيين في ، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون خلال الفتر​ة المقبلة
وأضاف: "سنبادر بالسعي لتوقيع اتفاقية للتعاون في المجال المهني والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى النقابة في مصر" ، منوهًا بأن "نقابة الصحفيين في مصر نقابة عريقة ونحتاج للاستفادة من خبراتها في أمور كثيرة".

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