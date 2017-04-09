دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير

كتب -محمود الشوربجي:

أقام علي أيوب، وحميدو جميل المحاميان وأعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بالاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري والإدارية العليا بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.

اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الداخلية والخارجية.

أشارت الدعوى في أوراقها إلى أن تنفيذ حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين واجب النفاذ منذ صدوره طبقًا لقانون مجلس الدولة، الذي يوجب تنفيذ أحكامه وقت صدورها.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 2 أبريل، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ "مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

وكان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى تنفيذ موضوعي طالب خلالها بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.