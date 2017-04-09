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رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

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رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد عبيد بن دغر

عدن (أ ش أ)

بعث رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساه لنظيره المصري المهندس شريف إسماعيل في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا اليوم الأحد كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس بمدينة الإسكندرية واللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وأعرب بن دغر ، في البرقية ، عن إدانته بأشد العبارات لهذا العمل الوحشي والإجرامي الآثم الذي يأتي ضمن المحاولات اليائسة لعناصر الشر والإرهاب لزعزعة استقرار وضرب وحدتها الوطنية، مؤكدا تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع أشقائها في مصر في مواجهة الإرهاب الآثم الذي يستهدف أمنها واستقرارها ودعمها لكل الجهود والإجراءات التي تتخذها قيادتها الحكيمة لمكافحة الإرهاب والتطرف والعنف.

وقال: نحن على ثقة كاملة في أن أشقاءنا في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح سيتجاوزون هذه المحنة وسيكون مصيرها مثل سابقاتها من المحاولات الفاشلة واليائسة للعناصر الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى خلق صراع طائفي في بلد التعايش والسلام والمحبة."

وشدد على ضرورة تنسيق الجهود والوقوف بحزم لاقتلاع هذا الإرهاب الظلامي واستئصال عناصره الضالة والمنحرفة بفكرها عن المنهج القويم.

وفي الختام، تقدم بن دغر بصادق التعازي للشعب المصري في ضحايا التفجيرين، معربا عن تضامنه ومواساته لذوي الضحايا الأبرياء في هذه اللحظات العصيبة، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

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