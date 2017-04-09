الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إصرار القلعة الحمراء على خوض مباراة الاتحاد السكندري، الثلاثاء القادم، على ملعب برج العرب، رغم تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وأضاف "شمس"، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأهلي لن يطلب تغيير موعد أو ملعب المباراة؛ لأنه نادي الوطنية "لا يخشى الارهاب بل مستعد لمواجهته والصمود أمامه مثل مؤسسات الدولة الوطنية التي تقدم التضحيات".

شاهد أيضا

وأوضح "لو طلبنا إجراء أي تعديل سنكون نفس ما يريده الإرهابيون المجرمون من إشاعة الفوضى والخوف وإيقاف عجلة الحياة في مصر".

وتقدم المدير التنفيذي للأهلي، بالعزاء لأسر الضحايا في التفجيرات الإرهابية التي ضربت طنطا والإسكندرية، مؤكدا تضامنه مع الدولة حكومة وشعبا في مواجهة المخططات الإجرامية التي تستهدف الوطن.