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الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية

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الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية

التحرير

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كتب: كريم أحمد وهاني العوضي

أدان اتحاد الكرة المصري، ونادي سموحة السكندري، انفجاري كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد.

وقالت الجبلاية -في بيان لها- "اتحاد الكرة يدين بكل عبارات الحزن والأسى هذا العمل الإرهابي الجبان، ويدعو الله عز وجل أن يحفظ وشعبها من كل سوء"، مؤكدا أن هذه الأعمال الخسيسة لن تنل من وحدة الشعب المصري، وتزيده إصرارا لمواجهة الإرهاب الأسود.

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فيما أدان المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الحادثين، مشددا على أن "مصر قيادة وحكومة وشعبا مستمرة وبكل قوة وحسم في مواجهة الإرهاب الأسود الذي لا يفرق بين مسلم وقبطي، بل يستهدف الشعب المصري كله".

وتوجه النائب محمد فرج عامر بخالص العزاء لأسر الشهداء، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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التحرير

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