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«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو»

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«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» «سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو»

التحرير

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أنهى أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمته مع قائد الفريق حسام غالي، وحرص على التقاط صورة "سيلفي" معه قبل انطلاق المران الجماعي.

ونشبت مشادة كلامية بين غالي وعبد المنعم، خلال تدريبات الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، أمس السبت، وبدأت المشادة بعدما اختلف مؤمن زكريا وأحمد عادل على الكرة، حيث أقسم الأخير أن الكرة "ضربة مرمى" بينما طالب مؤمن بالحصول على ركنية.

وطالب غالي من أحمد عادل "عدم القسم" في أسلوب شديد اللهجة، مما استفز الحارس وجدد قسمه، وتدخل المدير الفني حسام البدري، وحذره "ماحدش يتكلم هنا، أنا بس اللي اتكلم".

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ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الثلاثاء المقبل، على برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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