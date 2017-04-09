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فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا

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فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا

للحظات التي سبقت انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا، ولحظة وقوع الإنفجار، أثناء صلاة ” أحد السعف “وسط عدد كبير من المصلين، مما أدى إلى موت وإصابة العشرات.

ويظهر الفيديو لحظة حدوث الانفجار والذي رصدته الكاميرات المثبتة داخل الكنيسة، حيث رصدت قيام المصلين بتأدية الصلوات ” أحد السعف “، وأثناء الصلاة يقع انفجار مدوي، ويظهر الفيديو لحظات الرعب التي أصابت المتواجدين داخل الكنيسة، وسط صراخ وعويل المصابين.

يذكر أنه قد وقع اليوم العديد من الإنفجارات داخل وخارج كنيسة مارجرجس بطنطا، وكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى مقتل عدد من كبار الضباط، ومن ضمنهم مدير مباحث قسم العطارين.

 

 
المصدر:مصرفايف 

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